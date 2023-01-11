ФСБ Башкирии объявило предостережение экс-полицейскому из-за гостайны

Фото: ФСБ по Башкирии

ФСБ Башкирии объявило предостережение экс-полицейскому. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Было установлено, что 36-летний мужчина, будучи сотрудником отдела МВД по Кармаскалинскому району республики, обрабатывал и хранил доверенные ему электронные копии секретных документов на неаттестованном в установленном порядке компьютере, который был подключен к интернету, что, по мнению силовиков, не исключало возможности их разглашения.

В целях недопущения совершения преступления, предусмотренного статьей «Разглашение государственной тайны», мужчина был предупрежден ФСБ недопустимости подобного поведения и привлечении его ответственности в виде лишения свободы на срок до четырех лет в случае продолжения данных действий.