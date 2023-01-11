В Башкирии единое пособие оформили родителям 9675 детей до 17 лет

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии единое пособие оформили родителям более девяти тысяч детей до 17 лет. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения Социального фонда.

Ведомству на новую выплату с 28 декабря поступило уже 35 тысяч заявлений. На данный момент одобрено уже 9675 обращений. Родители получат средства до конца этой недели.

Выплаты также будут предоставлены 143 беременным женщинам. Кроме того, были одобрены выплаты на 564 первенцев до трех лет.

Две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, две ежемесячные выплаты на детей от трех до восьми лет и детей от восьми до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности назначаются семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека (12 650 рублей). Для ее получения дети и родители должны иметь российское гражданство и постоянно проживать в России.