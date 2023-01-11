В Башкирии отменили из-за морозов 71 автобусный рейс и 1 авиарейс

Фото: Минтранс Башкирии

В Башкирии за сутки отменили из-за морозов 71 автобусный рейс и один авиарейс. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно данным Южного автовокзала республики, из-за неблагоприятных погодных условий было приостановлено 42 пригородных, 24 междугородних и пять межрегиональных рейсов. По информации, предприятия «Башавтотранс» дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не было.

Никаких происшествий не было зафиксировано и на территории Международного аэропорта «Уфа», однако был отменен один рейс.