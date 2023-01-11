В Уфе под окнами жилого дом обнаружили тело 34-летнего мужчины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера вечером, 10 января, в Кировском районе Уфы под окнами жилого дом обнаружили тело 34-летнего мужчины. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Трагедия случилась на улице Сочинская. Согласно предварительным данным, мужчина скончался от травм, характерных при падении с высоты. Информация о происшествии первоначально появилась в социальных сетях.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Специалистами был проведен осмотр места происшествия, были опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.