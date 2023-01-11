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В Башкирии граждане смогут получить в собственность землю под жилым домом. Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.

Проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан» недавно одобрил Комитет Госсобрания по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. Его могут принять уже в конце этого месяца в первом чтении на пленарном заседании.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, если дом был построен до 14 мая 1998 года и земля под ним находится в государственной или муниципальной собственности, то постоянно проживающий в нем гражданин имеет право до 1 марта 2031 года оформить участок в собственность.

Проектом закона установлено, что если гражданин не может подтвердить право на жилой дом документами, то можно предъявить вступившее в законную силу решение суда, которое подтверждает факт постоянного проживания в жилом доме до 14 мая 1998 года и/или факт возведения жилого дома до 14 мая 1998 года. Также можно предъявить документ, предусматривающий разрешение на строительство жилого дома или разрешение на ввод его в эксплуатацию, который был получен до 14 мая 1998 года в соответствии с действовавшими по состоянию на дату получения этого документа требованиями законодательства.

Законопроект получил положительное заключение республиканского правительства.