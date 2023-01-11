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НовостиПроисшествия11 января 2023 4:07

В Уфе в ДТП с Chevrolet Orlando и Lada Vesta пострадала 35-летняя женщина

Авария случилась на бульваре Ибрагимова
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера днем, 10 января, в Советском районе Уфы в ДТП с иномарками пострадала женщина. О случившемся в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на перекрестке улицы Цюрупа и бульвара Ибрагимова. Здесь столкнулись Chevrolet Orlando, за рулем которой находился 63-летний житель Уфимского района Башкирии, и Lada Vesta, управляемой 27-летним жителем Кушнаренковского района. В результате произошедшего пострадал 35-летняя пассажирка «Лады», ей пришлось обратиться за помощью медиков.

По факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия в настоящее время проводится проверка.