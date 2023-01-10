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НовостиОбщество10 января 2023 6:18

Парламент Башкирии освободит жителей от сбора документов на компенсацию по капремонту

Ведомства и учреждения будут получать всю необходимую информацию в электронном формате
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии намерен в первом чтении принять законопроект, который освободит жителей от необходимости собирать документы для получения компенсации платы за капитальный ремонт

Парламент Башкирии намерен в первом чтении принять законопроект, который освободит жителей от необходимости собирать документы для получения компенсации платы за капитальный ремонт

Парламент Башкирии намерен в первом чтении принять законопроект, который освободит жителей от необходимости собирать документы для получения компенсации платы за капитальный ремонт. Об этом 10 января сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Всю информацию, которую ведомства и подведомственные учреждения могут получить в рамках межведомственного электронного взаимодействия, они будут запрашивать самостоятельно. Более того, они будут не вправе требовать от граждан такую информацию, – пояснил спикер Константин Толкачев.

Он отметил, что в России была проведена огромная работа по переводу госуслуг в онлайн-формат, но в то же время сотрудники некоторых ведомство продолжают работать по старинке и вместо запроса документов в электронном формате требуют от граждан предоставить бумажный вариант.