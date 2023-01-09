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НовостиОбщество9 января 2023 15:48

В Башкирии на ремонт школ выделили 4,39 млрд рублей

Власти планирую обновить здания 77 учреждений
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии на ремонт школ выделили 4,39 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на слова министр образования и науки республики Айбулат Хажин сообщило информационное агентство «Башинформ».

В минувшем году, по словам главы регионального Минобра, благодаря выделенным из федеральной казны трем миллиардам рублей удалось отремонтировать 63 здания школ. В 2023-м планирует провести ремонт уже 77 учреждений. На это из федерального бюджета выделят 3,6 миллиарда рублей и 690 миллионов из республиканского.

Также Айбулат Хажин сообщил, что в ушедшем году 60 школ республики в рамках школьного инициативного бюджетирования получили из региональной казны гранты по 500 тысяч рублей. Кроме того, еще пять предуниверсариев получили по два миллиона рублей.