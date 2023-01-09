Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии в новогодние праздники в ДТП погибли 10 человек. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Сотрудниками республиканского ГИБДД в период с 1 по 8 января наступившего года была зафиксирована 51 авария. В результате происшествий были с увечьями госпитализированы 65 граждан. Наибольшее число травмированных было зарегистрировано 6 января (12 человек), а также 2 (9) и 3 (10) числа.

В своей публикации Владимир Севастьянов заявил, что в произошедших ДТП не последнюю роль могли сыграть обильные снегопады и увеличившаяся плотность транспортного потока, а также игнорирование некоторыми участниками движения требований безопасности в условиях неблагоприятных погодных условий.

Также глава ГИБДД республики отметил, праздников инспекторы выявили более восьми тысяч нарушений ПДД, из которых 223 были связаны с управлением авто в состоянии опьянения.