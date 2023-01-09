За сутки в Башкирии подтвердили 203 случая коронавируса

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 203 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 203 человек, заболеваемость в республике снижается с 4 января. С начала пандемии в регионе подтвердили более 346,2 тыс. случаев инфицирования. Об этом в понедельник, 9 января, сообщило местное министерство здравоохранения.

Переболели COVID-19 в Башкирии более 338,5 тыс. жителей, 219 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Скончались от инфекции 5 961 человек (новых случаев смерти за сутки не регистрировались).

Прямо сейчас носителями коронавируса являются 1 733 жителя: 1 598 лечатся дома, оставшиеся 135 лежат в ковид-госпиталях (12 пациентов находятся в тяжелом состоянии).