В сгоревшем жилом доме в Башкирии погиб пожилой мужчина

фото: МЧС РБ

В сгоревшем жилом бревенчатом доме в деревне Абдрашитово Дуванского района Башкирии погиб 63-летний мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел утром 6 января на улице Айской. В тушении дома участвовали семь пожарных и две единицы техники. В ходе разбора места происшествия спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Причины и обстоятельства пожара устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Напомним, минувшей ночью такой же пожар случился в одной из деревень Учалинского района.