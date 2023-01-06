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НовостиПроисшествия6 января 2023 9:02

В сгоревшем жилом доме в Башкирии погиб пожилой мужчина

Это второй такой случай за минувшие сутки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В сгоревшем жилом бревенчатом доме в деревне Абдрашитово Дуванского района Башкирии погиб 63-летний мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел утром 6 января на улице Айской. В тушении дома участвовали семь пожарных и две единицы техники. В ходе разбора места происшествия спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Причины и обстоятельства пожара устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Напомним, минувшей ночью такой же пожар случился в одной из деревень Учалинского района.