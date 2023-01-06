В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО на Украине 21-летним Рустамом Шевяховым

фото: Дамир Мустафин

В Альшеевском районе Башкирии простились с 21-летним Рустамом Шевяховым, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 5 января сообщил глава муниципалитета Дамир Мустафин.

– Светлая память Рустаму. Словами не выразить боль потери. Спасибо родителям за такого сына, – написал чиновник.

Рустам окончил Раевскую школу №4. Затем поступил в Уфимский автотранспортный колледж, который окончил в 2021 году. По словам Мустафина, тогда же Шевяхов «был призван на военную службу по контракту сроком на два года». Он погиб при СВО 19 декабря.

Напомним, о гибели Шевяхова стало известно еще в конце декабря. По словам знакомых, он был единственным сыном в семье.