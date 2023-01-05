Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

В Минздраве Башкирии рассказали, какие травмы чаще всего получают люди в новогоднюю ночь. Так, глава ведомства Айрат Рахматуллин уточнил, что, в среднем, число пациентов в травмпунктах во время праздников увеличивается на 30-40 процентов, а чаще всего поступают с ушибами, переломами и повреждениями связок.

Во время визита в травмпункт при ГКБ №5 министр сообщил, что сюда ежедневно обращаются 60-80 человек, и у каждого – своя история.

- Кто-то неудачно скатился с горки, кто-то решил съехать на тюбинге с крутого склона, чтобы удивить друзей. Были в эти дни и несколько пострадавших от петард. К сожалению, чужой опыт никого не учит, - рассказал глава регионального Минздрава у себя на странице в соцсетях.