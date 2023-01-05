В 2022 году агропром Башкирии произвел продукции более чем на 240 млрд рублей

В 2022 году аграрии собрали рекордный урожай зерна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минсельхозе Башкирии поделились итогами работы за 2022 год. Значимые результаты показал агропромышленный комплекс, который за год увеличил свое производство на 30 процентов и произвел продукции на 244,5 млрд рублей. Наибольший рост отмечается в производстве товаров растениеводства (до 132,2 млрд рублей) и животноводства (до 112,3 млрд рублей).

Во многом успех объясняется тем, что в 2022 году башкирским аграриям удалось вырастить и собрать рекордный урожай зерновых культур – около 5 млн тонн, а также масличных культур (подсолнечника, рапса, льна и др.) – 650 тысяч тонн. Также в республике увеличился объем выращиваемого картофеля – его в минувшем году собрали почти 36 тысяч тонн. Для сравнения: в 2021 году эта цифра составляла всего 25,1 тонну.

Что касается животноводческого комплекса, то в 2022 году хоть и отмечался небольшое падение поголовья скота и показателей производства, удалось заготовить корм на ближайшие пару лет. Также за год в республике было заготовлено более 366 тонн мяса и более 1000 млн яиц.