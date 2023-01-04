Уфимцы выкинули из кабины тракториста, которого заподозрили в пьянстве за рулем

Уфимцы выкинули из трактора водителя, которого заподозрили в пьянстве.

Загадочная история произошла 2 января в микрорайоне «Цветы Башкирии». Там несколько мужчин выкинули из кабины трактора водителя, которого заподозрили в пьянстве на рабочем месте. Примечательно, что тяжелую машину остановили прямо перед легковушкой, припаркованной во дворе дома.

Девушка, заснявшая ролик, заявила, что тракторист уже успел снести зеркало у припаркованного рядом микроавтобуса.

- Вон дерутся. Еле остановили, - комментирует автор видеоролик.

Напомним, что последние три дня в Уфе выпало больше половины месячной нормы осадков.