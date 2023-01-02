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НовостиОбщество2 января 2023 16:46

Башкирия выделила 1 млрд рублей на строительство иглинской школы на 1225 мест

Подрядчик должен будет сдать готовое учреждение в 2024 году
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Строительство учреждения, которое предполагается начать в феврале 2023 года, оплатят из средств бюджета республики и субсидий из федеральной казны

Строительство учреждения, которое предполагается начать в феврале 2023 года, оплатят из средств бюджета республики и субсидий из федеральной казны

Фото: Иван МАКЕЕВ

В башкирском селе Иглино планируется построить школу на 1225 мест. Республика готова потратить на это более 1 млрд рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госазкупок.

Согласно конкурсной документации, школа будет размещена в микрорайоне «Звездный» на улице Белинского, где в окружении частных домов есть свободная территория. Строительство учреждения, которое предполагается начать в феврале 2023 года, оплатят из средств бюджета республики (380 млн рублей) и субсидий из федеральной казны (655 млн).

Подрядчик должен будет сдать школу в 2024 году. Помимо строительства здания с инженерными коммуникациями, ему предстоит благоустроить окружающую территория и установить наружное освещение.