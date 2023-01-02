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НовостиЗдоровье2 января 2023 15:50

За сутки в Башкирии выявили 364 случая заражения коронавирусом

Новых смертей от инфекции в регионе зарегистрировано не было
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали 364 местным жителям

В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали 364 местным жителям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали 364 местным жителям. С начала пандемии в республике подтвердили более 344,2 тыс. случаев инфицирования. Об этом 2 января сообщило региональное министерство здравоохранения.

Переболели COVID-19 в республике более 336,3 тыс. человек, 351 из них был выписан в течение минувших 24 часов. Скончались от инфекции 5 958 пациентов (новых смертей не зарегистрировано).

Прямо сейчас носителями коронавируса являются 1 923 жителя Башкирии: 1 779 человек лечатся амбулаторно, остальные 144 лежат в ковид-госпиталях (14 в тяжелом состоянии, двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).