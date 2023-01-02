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НовостиОбщество2 января 2023 14:13

Контакт-центр Минздрава Башкирии возобновил свою работу

До 6 января он будет принимать звонки с 8:00 до 16:00
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
2 января контакт-центр министерства здравоохранения Башкирии возобновил свою работу после небольшого перерыва по случаю Нового года

2 января контакт-центр министерства здравоохранения Башкирии возобновил свою работу после небольшого перерыва по случаю Нового года

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Сегодня, 2 января, контакт-центр министерства здравоохранения Башкирии возобновил свою работу после небольшого перерыва по случаю Нового года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– Обработкой входящих звонков от заявителей занимаются 30 операторов. Принято более 3,5 тысяч обращений, записано на приём 1464 человек, оформлено 1346 вызовов на дом, – передали в Минздраве республики.

Со 2 по 6 января контакт-центр будет принимать звонки с 8:00 до 16:00, а восьмого числа – с 8:00 до 14:00.

Региональный Минздрав напомнил, что при плохом самочувствии не нужно записываться на прием к специалисту – необходимо обратиться к дежурному врачу или вызвать медика на дом.