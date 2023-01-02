Контакт-центр Минздрава Башкирии возобновил свою работу

2 января контакт-центр министерства здравоохранения Башкирии возобновил свою работу после небольшого перерыва по случаю Нового года Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Сегодня, 2 января, контакт-центр министерства здравоохранения Башкирии возобновил свою работу после небольшого перерыва по случаю Нового года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– Обработкой входящих звонков от заявителей занимаются 30 операторов. Принято более 3,5 тысяч обращений, записано на приём 1464 человек, оформлено 1346 вызовов на дом, – передали в Минздраве республики.

Со 2 по 6 января контакт-центр будет принимать звонки с 8:00 до 16:00, а восьмого числа – с 8:00 до 14:00.

Региональный Минздрав напомнил, что при плохом самочувствии не нужно записываться на прием к специалисту – необходимо обратиться к дежурному врачу или вызвать медика на дом.