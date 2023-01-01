Глава ГИБДД Башкирии предупредил о сильных снегопадах и метели

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов предупредил о сильных снегопадах и метели. Заявление в связи с ухудшившимися погодными условиями руководитель ведомства опубликовал в своем телеграм-канале.

Главный автоинспектор республики призвал автомобилистов соблюдать осторожность. Севастьянов отметил необходимость соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также проявлять внимательность на пешеходных переходах, пристегиваться ремнями безопасности и избегать резких маневров и перестроений.

Глава регионального ГИБДД заявил, что сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время работают в усиленном режиме как на улицах Уфы, так и на федеральных и республиканских дорогах.

При возникновении внештатных ситуаций можно обратиться в дежурную часть ДПС по телефонам 235-84-02 и 233-27-31 или в дежурную часть ГИБДД Уфы по номерам 237-84-80 и 237-02-02.