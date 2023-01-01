В Башкирии спасатели помогли собаке, угодившей в беду

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня, 1 января, в башкирском городе Туймазы спасатели помогли собаке, угодившей в беду. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказала хозяйка домашнего питомца, инцидент случился в минувшую новогоднюю ночь. На опубликованном Госкомитета видео запечатлено, что животное застряло между стеной и грудой кирпичей.

К счастью, все закончилось благополучно. Сотрудникам чрезвычайно службы удалось вызволить собаку, которая, как отметили спасатели, не пострадала.