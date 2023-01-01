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31 декабря незадолго до боя курантов глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Новым 2023 годом. Речь руководителя транслировалась на всех региональных телеканалах.

По словам Хабирова, произнесенная им речь – одна из самых важных в его жизни. Глава рассказал, что минувший год «принес судьбоносные перемены и непростые испытания». Тем не менее, как утверждает глава, республика прошла 2022-й достойно.

– Делаем все, чтобы люди жили лучше. Благоустраиваем наши города и села. Открываем новые предприятия, строим жилье и дороги. Растим богатый урожай, развиваем науку и университеты. Заботимся о детях, старшем поколении, – заявил руководитель региона.

В своей речи Радий Хабиров поблагодарил участников специальной военной операции и их родных, медиков, водителей гумконвоев и всех, кто оказывает поддержку СВО.

Глава Башкирии выразил уверенность в том, что 2023 год станет годом успехов, а также годом полезных дел «для нашей малой Родины и нашей огромной России».