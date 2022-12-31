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НовостиОбщество31 декабря 2022 16:37

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил стоимость бесплатных путевок в санаториях для чиновников

В постановление разъясняется, во сколько обойдется один день их пребывания на курортах
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Эльвина АПАРИНА

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил стоимость бесплатных путевок в санаториях для чиновников. Постановление сити-менеджера было опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно документу, стоимость одного дня пребывания работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений образования, опеки и попечительства, физической культуры и спорта, культуры и искусства, молодежной политики Уфы в санатории в 2023 году составит 1 800 рублей.

Исполнение постановления проконтролирует на заммэра Уфы Гуллярия Ялчикаева.