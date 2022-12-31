В Башкирии прошла трезвая новогодняя акция

Фото: mintrud.bashkortostan.ru

В Башкирии «Всем селом в Новый год!» прошла трезвая новогодняя акция. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

В акции приняли участие представители практически всех населенных пунктов 54 муниципалитетов, которые участвуют в новом этапе конкурса «Трезвое село». По словам главы Минсемьи республики, мероприятия прошли в деревне Жуково Уфимского района, в деревне Абзаново Архангельского района, в селе Москово Дюртюлинского района и многих других деревнях и селах.

Согласно условиям акции, было необходимо организовать новогодний хоровод с участием местных жителей, запечатлеть происходящее на фото и видео, а затем опубликовать получившиеся материалы в социальной сети «ВКонтакте» с соответствующими хештегами.

– Конкурс «Трезвое село» направлен на пропаганду трезвого образа жизни, выявление и поощрение поселений, в которых ведется работа по профилактике алкоголизма, – напомнила пресс-служба Минсемьи Башкирии.