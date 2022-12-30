В Уфе изменился режим работы пригородных автобусов

Фото: bashauto.ru

В Уфе изменился режим работы нескольких маршрутов пригородных автобусов. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Башавтотранс».

Изменения коснулись маршрутов №105 («Колхозный рынок – Нижний Изяк»), №164 («ГДК – Лекаревка») и №164т («ГДК – Нижегородка – Таптыково»).

С сегодняшнего дня, 30 декабря, автобус рейса №105 стал ежедневно ездить с 8:25, 13:00, 17:20, 20:30 от Колхозного рынка и с 6:50, 10:00, 14:45 и 18:55 от деревни Нижний Изяк .

Но официальном сайте компании «Башавтотранс» вы можете ознакомиться с изменениями, которые произошли в работе маршрутов №164 и №164т.