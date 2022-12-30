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В Башкирии суд впервые вынес приговор за оставление воинской части в период мобилизации. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу Уфимского гарнизонного военного суда.

В январе текущего года 27-летний Салават Мирасов из Учалинского района заключил с Министерством обороны контракт на два года. В июле, не желая участвовать в специальной военной операции, молодой человек без уважительной причины не явился из отпуска в часть в городе Чебаркуль.

В это время, как это было установлено, он был в Учалинском районе. В октябре после объявления о начале частичной мобилизации он прибыл в военкомат.

Своб вину молодой человек признал и раскаялся. В ходе судебного процесса он заявил, что не являлся на службу из-за того, что ухаживал за отцом инвалидом. Однако суд установил, что у больного есть сестра, которая помогает и ухаживает за родственником в настоящее время.

За самовольное оставление части в период мобилизации Уфимский гарнизонный военный суд сегодня приговорил Салавата Мирасова к трем годам колонии общего. С него также взыскали 14 тысяч рублей в качестве вознаграждения его государственному защитнику.

Как сообщили пресс-служба суда, Мирасов стал первым осужденным в Башкирии по этой части статьи. Она была введена в сентябре этого года.