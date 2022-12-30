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НовостиОбщество30 декабря 2022 6:08

В Башкирии в ходе пожара стеклом ранило 15-летнюю девочку

ЧП случилось в селе Вознесенка
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Вчера вечером, 29 декабря, в Учалинском районе Башкирии произошел пожар, в котором пострадала девочка-подросток. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился на улице Советская в селе Вознесенка. На место оперативно прибыли сотрудники чрезвычайных служб. Специалисты обнаружили на месте ЧП полыхающую бревенчатую баню и дом. Пожарным удалось ликвидировать горение.

В результате случившегося пострадала 15-летняя девочка, ее ранило осколком стекла. Несовершеннолетней была оказана медицинская помощь.

Причины обстоятельства пожара устанавливает дознаватель МЧС.