В Башкирии в ходе пожара стеклом ранило 15-летнюю девочку

Фото: МЧС по Башкирии

Вчера вечером, 29 декабря, в Учалинском районе Башкирии произошел пожар, в котором пострадала девочка-подросток. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился на улице Советская в селе Вознесенка. На место оперативно прибыли сотрудники чрезвычайных служб. Специалисты обнаружили на месте ЧП полыхающую бревенчатую баню и дом. Пожарным удалось ликвидировать горение.

В результате случившегося пострадала 15-летняя девочка, ее ранило осколком стекла. Несовершеннолетней была оказана медицинская помощь.

Причины обстоятельства пожара устанавливает дознаватель МЧС.