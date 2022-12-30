Власти Башкирии под Новый год сделали важное объявление насчет частичной мобилизации

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Жительница республики на личной странице главы региона Радия Хабирова оставила обращение, в котором поинтересовалась, стоит ли мобилизованным гражданам рассчитывать на отпуск.

На вопрос женщины ответила сотрудник рабочей группы при администрации главы Башкирии по обращениям жителей в соцсетях Анастасия Матарас. По ее словам, в соответствии с указом президента России контракты военнослужащих продолжают свое действие до окончания частичной мобилизации. В данный период уволиться со службы можно либо в связи достижение предельного возраста, либо по состоянию здоровья или по приговору суда.

Также чиновник отметила, что срок окончания частичной мобилизации в настоящее время нормативными актами не установлен.

– Таким образом, срок окончания контракта в настоящее время не важен, все контракты действуют до окончания частичной мобилизации, – заявила Матарас.