На строительство детского онкоцентра в Уфе выделено 447 млн рублей

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На строительство детского онкологического центра в Уфе в 2023 году будет выделено 447,6 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение пописал премьер-министр Башкирии Михаил Мишустин.

Средства будут предоставлены в рамках федеральной программы «Развитие здравоохранения», которая предусматривает предоставление регионам в ближайшие три года 38,8 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию медучреждений, стоимость которых превышает три миллиарда рублей.

Основную часть финансов (26,4 миллиардов) будет выделено в 2023 году. Еще 11,8 миллиардов – в 2024-ом, остальные 667 миллионов – в 2025-ом. В 17 регионах на эти средства будет возведено или реконструировано 19 медицинских учреждений.