В Башкирии экс-директора Дворца молодежи осудят за вымогательство и мошенничество

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В башкирском городе Октябрьский бывшего директора Дворца молодежи осудят за вымогательство и мошенничество. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, женщина с 2014 года получала от своих подчиненных вознаграждение за покровительство и неприменение в отношении них мер дисциплинарного взыскания. Таким образом, в общей сложности она получила от сотрудников 700 тысяч рублей.

Также экс-директрисса фиктивно трудоустроила в Дворец молодежи восемь человек, внеся ложные данные об отработанном ими времени. Фактически они не работали, но обвиняемая получала за них зарплату.

В результате действий злоумышленницы был причинены ущерб на сумму более миллиона рублей. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статьям «Вымогательство», «Служебный подлог», «Мошенничество». Свою вину она не признала. Материалы дела были направлены в суд.

– Прокуратурой города в суд направлено исковое заявление о взыскании суммы полученного вознаграждения и причиненного ущерба, – сообщило ведомство.