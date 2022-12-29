фото: правительство РБ

В 2023 году Башкирия направит на строительство дорожных объектов в Уфе 5,5 млрд рублей из средств инфраструктурных бюджетных кредитов. Об этом 29 декабря сообщили в местном правительстве.

По словам главы регионального Минтранса Александра Клебанова, средства будут направлены на реализацию проекта «Комплексной жилой застройки “Южные ворота”». Он предусматривает перераспределение транспортных потоков и решение проблемы пробок за счет увеличения пропускной способности улиц.

– В рамках проекта осуществляется не только строительство и реконструкция дорожных объектов, планируемых к вводу в 2024 году и приобретение автобусов, также ведется разработка проектной документации по Южному обходу с мостовым переходом через реку Белую в микрорайоне «Кузнецовский Затон», завершение которой ожидается в третьем квартале следующего года, – добавили в кабмине.

В 2022 году на развитие транспортной системы Башкирии направила 6,7 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов: 5,7 – на строительство и реконструкцию дорог, 998 млн – на покупку 70 автобусов.