В Башкирии за сутки от коронавируса скончались еще два человека

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 954 жителя

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 954 жителя. Об этом 28 декабря сообщило региональное министерство здравоохранения.

В республике COVID-19 подтвердили еще у 327 жителей. Всего зарегистрировано более 342,4 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом более 334,4 тыс. человек, 376 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 2 075 жителей Башкирии: 214 лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.