Власти сделали заявление о росте платы ЖКХ в Башкирии

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Власти Башкирии сделали заявление о росте платы за жилищно-коммунальные услуги в республике.

В 2022 планируемое повышение тарифов с лета будущего года было перенесено на конец текущего. В связи с этим, как сообщает информационное агентство «Башинформ» со ссылкой на слова председателя регионального Госкомитета по тарифам Светланы Бурдюк, было принято решение о том, что до 2024 года плата услуги ЖКХ будет заморожена.

– В 2023 году индексация тарифов на коммунальные услуги составит ноль процентов. И только с июля 2024 года идет плановое изменение тарифов, – заявила чиновник.