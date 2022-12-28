В Уфе появятся 2 крытых футбольных поля и Центр игровых видов спорта с мячом

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В Уфе появятся два крытых футбольных поля и Центр игровых видов спорта с мячом. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Все три объекта будут построены в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт». В строительство будет вложено порядка 600 миллионов рублей, из которых более 470 миллионов –грантовые средства. Из городской казны денег выделение финансов не планируется.

Спортивные комплексы в сотрудничестве с мэрией построят предприятия «МЕД» и «ФИЗРА». Два крытых футбольных манежа появятся на Дуванском бульваре и на улице Максима Рыльского. Центр игровых видов спорта с мячом разместят в Деме.

– Часть рабочих часов этих спорткомплексов будет безвозмездно предоставляться для занятий воспитанников спортшкол города, а также малообеспеченных семей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, – отметила пресс-служба мэрии башкирской столицы.

Футбольные поля планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, Центр игровых видов спорта с мячом – в 2024-м.