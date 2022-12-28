В Уфе разбилась 20-летняя водительница Hyundai Solaris

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера утром, 27 декабря, в Уфе разбилась молодая водительница иномарки. О происшествии рассказала пресс-служба Госавтоинспекции башкирской столицы.

ДТП случилось на Бирском тракте. 20-летняя девушка за рулем Hyundai Solaris не справилась с управлением и врезалась во встречную «Лада Веста». Водительница «Соляриса» в результате произошедшего получила травмы, она обратилась за помощью в больницу, после оказания медицинской помощи ее отпустили.

По факту случившегося дорожно-транспортного происшествия ведется административное разбирательство.