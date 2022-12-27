ГИБДД Башкирии опубликовала график работы РЭП в новогодние праздники

ГИБДД Башкирии опубликовала график работы регистрационно-экзаменационных подразделений республики в новогодние праздники // фото: телеграм / Владимир Севастьянов

ГИБДД Башкирии опубликовала график работы регистрационно-экзаменационных подразделений республики в новогодние праздники с 31 декабря по 8 января.

РЭП будут работать только 4 и 5 января. В эти дни там можно будет зарегистрировать транспортное средство и обменять водительское удостоверение. Прием экзаменов на право получения водительских прав в указанные числа не предусмотрен.

График работы РЭП ГИБДД

– В территориальных подразделениях время определяется согласно графику рабочего времени. Выходные продлятся до 8 января включительно, – подчеркнули в дорожной полиции.

Оказание госуслуг в РЭП продолжится в обычном режиме с 9 января.