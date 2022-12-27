В Башкирии построят комплекс по выращиванию томатов и огурцов за 350 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В башкирском городе Белебей построят тепличный комплекс по выращиванию томатов и огурцов. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Компания «Белебеевский», которая была в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Белебей», планирует инвестировать в проект более 350 миллионов рублей. Площадь объекта составит порядка одного гектар, а его проектную мощность оценивается в 2 200 тонн производимой продукции в год.

Проект планируется реализовать в течение 2022-2026 годов. На производстве будет создано 24 рабочих места. Производимая продукция будут реализовывать через торговые сети, специализированные розничные магазины, а также через предприятия общественного питания.