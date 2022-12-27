Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии пенсионеры досрочно получат пенсии. Об этом рассказала пресс-служба регионального Пенсионного фонда.

По словам главы республиканского отделения Фонда Фоат Хантимеров, социальные выплаты за первую половину января 2023 года будут пречилсены заранее в связи предстоящими выходными и праздничными днями.

Тем, кто получал пенсии и другие соцвыплаты через кредитные учреждения 12 числа, деньги перечислят послезавтра – 29 декабря 2022 года. А гражданам, которым доставляют пенсию через почтовые отделения, будут получать ее, начиная с 3 января.

– Конкретные сроки доставки были указаны в квитанциях к поручениям за декабрь. Информация о доставке пенсий через отделения почтовой связи республики за январь представлена во всех отделениях почтовой связи республики, – сообщила пресс-служба регионального Пенсионного фонда.