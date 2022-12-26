За январь-ноябрь 2022 года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 140 человек

С января по ноябрь 2022 года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 140 человек – на 18 меньше, чем за те же прошлогодние 11 месяцев Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С января по ноябрь 2022 года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 140 человек – на 18 меньше, чем за те же прошлогодние 11 месяцев. Данные 26 декабря озвучил региональный Роспотребнадзор.

Наибольшее число летальных исходов от интоксикации алкоголем было зарегистрировано в Уфе (34), Нефтекамске (9), а также в Уфимском районе (7).

Общий показатель отравлений спиртным по Башкирии с начала года составил 28,2 случая на 100 тыс. человек (в 2021 было 22). Республиканский уровень существенно превышен в городах Октябрьском, Стерлитамаке, Стерлитамакском районе (в 3,7-4,6 раза), Дюртюлях и Дюртюлинском районе (в два раза).