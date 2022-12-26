В Башкирии главу предприятия оштрафовали за срыв ремонта школы

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В Аургазинском районе Башкирии главу подрядной организации оштрафовали за срыв ремонта школы. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что в марте 2022 года школа в селе Бишкаин и предприятие «Гармония-Л» заключили контракт на проведение капитального ремонта на сумму более 17 миллионов рублей. Однако генеральный подрядчик не закончил работы в срок. Также в августе стороны заключили дополнительное соглашение, которым изменили виды работ, что, как утверждает прокуратура, является нарушением законодательства

По требованию надзорного ведомства главу предприятия привлечен к административной ответственности по статье за нарушение порядка заключения, изменения контракта. Ему назначили штраф в размере 120 тыс. рублей, также в его адрес внесено представление.

– После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранены, работы завершены, – сообщила прокуратура.