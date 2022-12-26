Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 декабря 2022 8:05

Хабиров поручил министру здравоохранения Башкирии 1 января выйти на работу

Особое внимание глава республики поручил уделить вопросу оказания первичной медицинской помощи
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Айрат Рахматуллин согласился, что и на новогодних праздниках все жители Башкирии должны получить медицинскую помощь

Айрат Рахматуллин согласился, что и на новогодних праздниках все жители Башкирии должны получить медицинскую помощь

Радий Хабиров озаботился вопросом роста заболеваемости в Башкирии коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Для этого он поручил главе регионального Минздрава уделить особое внимание доступности первичной медицинской помощи людям в период новогодних праздников. А это значит, что праздники-праздниками, а пускать ситуацию на самотек нельзя.

- Вы – министр здравоохранения большой республики. 31 декабря отметите с семьей, и на службу. Не надо сидеть на работе. Вы должны отрабатывать этот вопрос. Можете проехать и посмотреть – где у нас и что, - обратился Хабиров к Айрату Рахматуллину.

Отметим, что в Башкирии действительно отмечается рост заболевамости ковидом. Только за минувшие сутки в республике зарегистрировано 313 новых случаев заболевания, а общее число инфицированных выросло до 341813 человек.