Хабиров поручил министру здравоохранения Башкирии 1 января выйти на работу

Айрат Рахматуллин согласился, что и на новогодних праздниках все жители Башкирии должны получить медицинскую помощь

Радий Хабиров озаботился вопросом роста заболеваемости в Башкирии коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Для этого он поручил главе регионального Минздрава уделить особое внимание доступности первичной медицинской помощи людям в период новогодних праздников. А это значит, что праздники-праздниками, а пускать ситуацию на самотек нельзя.

- Вы – министр здравоохранения большой республики. 31 декабря отметите с семьей, и на службу. Не надо сидеть на работе. Вы должны отрабатывать этот вопрос. Можете проехать и посмотреть – где у нас и что, - обратился Хабиров к Айрату Рахматуллину.

Отметим, что в Башкирии действительно отмечается рост заболевамости ковидом. Только за минувшие сутки в республике зарегистрировано 313 новых случаев заболевания, а общее число инфицированных выросло до 341813 человек.