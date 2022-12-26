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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 4:16

Под Уфой Нефаз столкнулся с автобусом с 20 школьниками

ДТП случилось в поселке Новобулгаково
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня утром, 26 декабря, в Уфимском районе Башкирии маршрутный Нефаз столкнулся со школьным автобусом ПАЗ. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Авария случилась на улице Медовая в поселке Новобулгаково. Ведомство характеризует ЧП как касательное ДТП. Из-за случившегося у обоих автобусов были повреждены лобовые стекла. В салоне Нефаза в момент аварии никого не было, в школьном автобусе – 21 человек, включая 20 детей.

К счастью, в результате произошедшего никто не погиб и не пострадал. Администрация муниципалитета выделила дополнительный ПАЗ для доставки детей в школу Новобулгаково.