фото: Уфимский планетарий

В понедельник вечером, 26 декабря, жители Башкирии смогут увидеть Сатурн рядом с Луной. Об этом сообщил уфимский городской планетарий.

Как пояснили в учреждении, с наступлением темноты на юго-западе невысоко над горизонтом будет виден узкий серп 3-дневной Луны. Выше нее расположится Сатурн, его блеск составит +0,8m звездной величины (это больше, чем у Альдебарана – самой яркой звезды созвездия Тельца).

Сатурн и Луна будут видны только ранним вечером: уже в 20:30 спутник Земли зайдет за горизонт, а спустя 40 минут «исчезнет» и вторая по величине планета Солнечной системы.