В жутком пожаре в Башкирии погибла 57-летняя женщина: еще троих увезли в больницу

Фото: МЧС по РБ

В Башкирии пожар унес жизнь 57-летней жительницы Кушнаренковского района, еще трое оказались в больнице. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило рано утром 24 декабря: горел бревенчатый дом в поселке Первушино. Прибывшие спасатели быстро потушили пламя, но, проливая завалы, они обнаружили тело погибшей 57-летней женщины. Еще трое: 60-летний мужчина, 82-летняя женщина и 16-летняя девочка надышались дымом, их увезли в больницу.

- Причины пожара устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, - добавили в пресс-службе экстренного ведомства.