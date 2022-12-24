Башкирия оказалась на втором месте в России по своей включенности в СВО

Фото: Рустем АХУНОВ

Башкирия оказалась на первых местах практически во всех важных рейтингах социально-экономического развития российских регионов. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на политический ТГ-канал «Незыгарь». В частности, республика заняла второе место в России по своей вовлеченности в СВО. На первом месте, ожидаемо, оказалась Москва, также в пятерке лидеров – Ленинградская, Вологодская и Московская области.

Так, из Башкирии были направлены 3 добровольческих батальона – им. Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева. Сам глава республики одним из первых среди губернаторов посетил территории ДНР и ЛНР, и сейчас там работает большая группа чиновников из регионального правительства, а также врачи, которые помогают восстановить систему здравоохранения. Семьям мобилизованных организована максимальная поддержка и пакет социальных гарантий, действуют региональные выплаты.