Пожарные спасли 10 человек из пожара в жилом доме в Башкирии

Фото: МЧС по РБ

В Туймазах пожарные спасли из горящего дома 10 человек. Как рассказали в региональном МЧС, сообщение о пожаре в квартире многоэтажки на улице Аксакова поступило около 4 часов дня. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что полыхает кухня однокомнатной квартиры на 3 этаже. Пожарные быстро вывели 10 человек, которые рисковали отравиться дымом, после чего эвакуировали еще 15 жильцов дома. Вскоре и возгорание на кухне тоже удалось полностью потушить.

В результате пожара пострадал мужчина 1955 года рождения – его доставили в туймазинскую больницу.

- Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование проводит дознаватель МЧС России, - отметили в пресс-службе экстренного ведомства.