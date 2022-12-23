Башкирия на программы по поддержке занятости получит почти 1,4 млрд рублей

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Башкирия на программы по поддержке занятости получит почти 1,4 миллиарда рублей. Об этом рассказала пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.

Минтруд России профинансирует временные работы для сотрудников, которые оказались в простое или под риском увольнения, переобучение работников промышленных предприятий для перестройки производственного цикла, организацию оплачиваемых общественных работ. Башкирии из федеральной казны на это выделят 1,364 миллиарда рублей, из республиканского бюджета будет направлено дополнительно 13,8 миллионов.

По словам главы Минтруда Ленары Ивановой, благодаря реализации мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в 2022 году удалось сохранить рабочие места для 30 тысяч граждан региона.

В следующем году с их помощью власти рассчитывают трудоустроить на общественные работы 1200 жителей республики, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы. 15 тысяч человек, находящихся под риском увольнения, планируется трудоустроить на временные работы. Еще 750 работников промышленных предприятий, котоыре находятся под риском увольнения, хотят отправить в грядущем году на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.