В Уфе зажгли главную городскую елку

Фото: ufacity.info

Сегодня, 23 декабря, в Уфе на площади имени Ленина зажгли главную городскую елку. Об этом рассказал пресс-служба администрации башкирской столицы.

Площадь традиционно была украшена ледяными скульптурами и горками с подсветкой. Центром новогоднего городка стала пиксельная елка. На ее открытие прибыли семь районных Дедов Морозов, они провели совет «Уфимский йыйын Дедов Морозов».

Горожан на мероприятии встречали Снеговик и блогер Кролик. Также гостей развлекали артисты Городского дворца культуры. Ключевым моментом праздника стало появление главного уфимского Деда Мороза. Со Снегурочкой он приехал на современных «санях» – снегоходе. Новогодний волшебник включил рубильник, и пиксельная елка засияла.