Фото: Ксения Высотина

Минздрав Башкирии рассказал, как будут работать поликлиники в новогодние праздники. График работы учреждения на предстоящие девять дней каникул опубликовала пресс-служба ведомства.

31 декабря поликлиники будут работать с 08:00 до 17:00 с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00.

1 января и 8 января учреждения будут функционировать по графику воскресенья. Обслуживание вызовов на дому (в том числе неотложных) будет до 16:00.

С 2 по 7 января поликлиники перейдут на графику работы праздничного дня с 08:00 до 17:00 с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00.