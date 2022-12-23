фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Глава Башкирии Радий Хабиров воздержался от оценки работы мэра Уфы Ратмира Мавлиева, но высказался о его старательности и о том, что он «думал и думает о нем положительно». Об этом он сказал в ходе интервью с руководителями госСМИ 22 декабря.

– Он очень старается. Поживем-увидим. Он еще не прошел адовые круги все. Весной подведем итоги. Он вносит, на мой взгляд, нотку современности. Сейчас очень важно, чтобы он сориентировал команду своего города – заместителей, глав районов. Может не получиться. Я ему акцентировал: «Один ты в поле не воин», – отметил руководитель региона.

Напомним, Ратмира Мавлиева назначили исполняющим обязанности мэра Уфы в феврале 2022 года. Его кандидатуру внес Хабиров. Спустя месяц сити-менеджера утвердили в должности.