Хабиров рассказал, кто будет исполнять обязанности Азата Бадранова в правительстве Башкирии

Фото: телеканал БСТ

Радий Хабиров в интервью государственным СМИ заявил, что вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов сохраняет за собой свой пост даже после отъезда в зону СВО.

В прямом эфире глава республики подчеркнул, что обязанности отправившегося в зону проведения специальной военной операции на Украине Азата Бадранова возьмет на себя другой член команды Хабирова. В ближайшее время функции, которые выполнял Бадранов, поручат руководителю аппарата правительства республики Азамату Абдрахманову.

Сейчас Абдрахманов находится в командировке в ЛНР, где помогает восстанавливать коммунальные объекты и дороги.

- Я с ним переговорил и сказал, что мне нужен человек с головой, который понимает, как делать эту работу и не испугается. И он поехал. Сейчас уже полгода там, скоро я его буду оттуда забирать. Большая часть функционала Азата Бадранова перейдет к Азамату Фаритовичу [Абдрахманову]. Поэтому ждем его. Азат Шамилевич Бадранов – зам премьер-министра правительства республики. Он в командировке, чтобы вы понимали, - заявил Хабиров.